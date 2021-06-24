شوف عروض الراجحي السعودية على سيارات بيجو لعام 2021

نعرض أمامكم عروض الراجحي السعودية على سيارات بيجو في شهر يونيو 2021 وتعد تلك العروض من أكثر العروض التي بحث عنها الكثير من الأشخاص وذلك لما تتضمنه من مزايا متعددة، وقد أعلن مصرف الراجحي عن عروض بيجو عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ويقوم المصرف بتوفير عروض أخرى على موديلات السيارات المختلفة بشروط ميسرة بدون تعقيد وأقساط بسيطة قم بزيرة موقعنا ليصلك كل ما هو جديد عن العروض المتوفرة حاليًا.

أقوى عروض الراجحي السعودية على سيارات بيجو

من المعروف ان سيارة بيجو الفرنسية واحدة من السيارات الثقيلة والتي تتميز بتقنيات وتصاميم دقيقة تمنح صاحبها تجربة قيادة مريحة وسلسلة على الطريق.

ولذلك وفر بنك الراجحي عروض تمويلية لمساعدة العميل وتسهيل الطريق أمامه للحصول على سيارة بيجو.

وضع المصرف عدة شروط وذلك تسهيلاً على المتقدمين بدلاً من البحث ومنه أبرز تلك الشروط:

إذا كان العميل يقوم بتحويل راتبه على مصرف الراجحي فسيحصل على العرض بدون دفعة أولى.

أما إذا كان العميل يحول راتبه على مصرف آخر يتم دفع دفعة أولية بقيمة 10%.

كما وضع البنك شرطًا بالنسبة للعملاء التي تقوم بتحويل رواتبها على المصرف أن تكون قيمة الدفعة النهائية 35%.

كما يضع المصرف فترة سداد تصل إلى 60 شهرًا.

الدفعة النهائية للعملاء المحولين رواتبهم على المصرف 35%.

أما بالنسبة للعملاء المحولين رواتبهم على بنك آخر تكون قيمة الدفعة النهائية 30%

المعدل السنوي بالنسبة للعملاء المحولين راتبهم على المصرف 6.46%.

أما عن المعدل السنوي للعملاء الغير محولين رواتبهم يبلغ 8.02%.

أنواع السيارات المتوفرة داخل العروض التمويلية من الراجحي

سيارة بيجو 508 موديل 2021

كما يتوفر أيضًا سيارة بيجو 2008 موديل 2021.

سيارة بيجو 5008 موديل 2021.

شروط الراجي على العرض التمويلي لسيارات بيجو