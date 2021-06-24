شوف عروض تمويلية من البنك الأهلي السعودية على السيارات 2021

نتحدث اليوم بشكل مفصل عن عروض تمويلية من البنك الأهلي السعودية على السيارات والتي تسمى بدفعة 50/50 بمعنى أنه يتم دفع جزء في بداية التمويل ودفعة في نهاية التمويل وسنوافيكم بكافة التفاصيل حول كيفية الحصول التمويل التأجيري للسيارات وشروط الحصول عليه من البنك الأهلي السعودية وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام العميل للحصول على سيارة أحلامه بأقل سعر قم بالدخول الآن على الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي واختيار سيارتك المفضلة من بين أنواع مختلفة متوفرة على الموقع.

عروض تمويلية من البنك الأهلي السعودية على السيارات

يوفر البنك الأهلي العديد من الخدمات المالية والعروض التمويلية التي تسهل على العميل كافة ما يحتاجه.

حرصًا على تسهيل الأمور الحياتية وبدون تعقيد أو قيود وإليكم شرط الحصول على تمويل التأجيري للسيارات:

يتعين على المتقدم للحصول على تمويل السيارات إذا كان موظفًا في القطع الحكومي أن يكون راتبه 2500 ريال وبداية فترة العمل في هذا القطاع شهر كحد أدني.

كما يتطلب إذا كان المتقدم موظفًا في القطاع الخاص لابد أن يلص لراتبه إلى 2500 ريال كحد أدنى وبداية فترة العمل في هذا القطاع منذ 3 أشهر كحد أدنى.

كما يتعين أن يتم تحويل راتب الموظف على البنك الأهلي وفي حالة تحويل المرتب على بنك آخر يتطلب أن تكون قيمة الراتب بدايةً من 4000 ريال سعودي.

إلا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

كما يشترط إذا كان المتقدم للحصول على التمويل صاحب عمل أو مؤسسة لابد أن يكون الراتب الشهري عشرة آلاف ريال سعودي.

لابد أيضًا أن يمر ستة أشهر كحد أدنى على تأسيسه لمكان العمل.

كما يتطلب أيضًا أن لا يقل السن عن 25 عام .

أما إذا كان المتقدم متقاعد يجب أن يكون السن كحد أقصى 70 عام والراتب لا يقل عن 2500 ريال سعودي.

ما هي الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل التأجيري للسيارات