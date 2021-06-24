نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى خصومات وعروض أمازون برايم 2021 في المقال التالي
نقدم لكم أقوى خصومات وعروض أمازون برايم والتي يوفرها البرنامج بشكل مستمر لأعضائه والتي تساعدهم في شراء المنتجات التي تحمل أشهر وأكبر العلامات التجارية في العالم مثل شاومي، أديداس، رينج، سامسونج، كيندل، باور ماكس فيتنس، فيليبس، ساوند بيتس وغيرها من العلامات التجارية التي يستخدمها الكثير من الأشخاص حول العالم وبدأت العروض بالفعل من أمس الموافق 21 يونيو وستنتهي اليوم 22 يونيو، كن واحدًا من مئات المحظوظين والفائزين بعروض برايم المميزة.
تعرف على عروض أمازون برايم اليوم
يمكنك الآن الاستمتاع بعروض امازون برايم والتي تناسب الفئات المختلفة للحصول على احتياجاتهم بأقل سعر مع عروض موسم الصيف وإليكم أبرز العروض المُقدمة.
- خصم 40% على الأجهزة المنزلية وكافة مستلزمات المطبخ من علامات تجارية مختلفة.
- كما يوفر أيضًا خصم 40% على مستحضرات التجميل والسلع مثل كانتو، شيا مويستشر، ويت براش وغيرها من العلامات التجارية.
- خصم 35% على الأزياء ومنتجات عالم الموضة من ماركات مختلفة.
- يوفر أيضًا خصم 25% على الأجهزة الإلكترونية والكمبيوتر والاكسسوارات من ماركات مختلفة.
طريقة التسوق للحصول على عروض أمازن برايم
يمكن لعملاء أمازون برايم الاستفادة من العروض المتوفرة على الموقع خلال يوم 21، 22 يونيو- 11،12 ذي القعدة واستخدام بطاقات الماستر كارد والتي تمنح مستخدميها خصم يصل إلى 10% ، 100 ريال سعودي بحد أقصى.
لا تفوت الفرصة الآن وقم بالتسوق الآن من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي www.amazon.sa/primeday أو تطبيق أمازون
مميزات استخدام تطبيق أمازون
- يوفر للمستخدمين خيارات التسليم المريحة والسريعة بالإضافة إلى خدمة الشحن المجاني أينما كنت.
- كما يوفر للأعضاء العديد من الخصومات والعروض للحصول على المنتجات بأقل سعر موجود.
- يمكنكم أيضًا تحميل تطبيق أمازون ميوزيك للاستمتاع بالموسيقى المفضلة إليك وتحمليها مجانًا وبدون إعلانات.
- استمتع الآن مع Prime Gaming من أمازون وقم بتحميل ألعابك المفضلة بشكل مجاني مع اشتراك مجاني في قناة Twitch.
- كما يمكنك أيضًا الاستمتاع بقراءة الكتب المفضلة من خلال تطبيق أمازون برايم.
- كافة المنتجات المختلفة من أزياء ومستحضرات تجميل وأجهزة منزلية وإلكترونية.
- هواتف وجميع الاكسسوارات ومتعلقات السفر واكسسوارات السيارات أيضًا ستجدها في أمازون وبأعلى سعر.
- اكسسوارات الكمبيوتر أيضًا ومستلزمات المطبخ والعطور وغيرها من مستحضرات العناية بالشعر والبشرة والجسم كل ذلك وأكثر مع تطبيق أمازون المميز.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى خصومات وعروض أمازون برايم 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.