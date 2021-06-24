شوف أقوى خصومات وعروض أمازون برايم 2021

نقدم لكم أقوى خصومات وعروض أمازون برايم والتي يوفرها البرنامج بشكل مستمر لأعضائه والتي تساعدهم في شراء المنتجات التي تحمل أشهر وأكبر العلامات التجارية في العالم مثل شاومي، أديداس، رينج، سامسونج، كيندل، باور ماكس فيتنس، فيليبس، ساوند بيتس وغيرها من العلامات التجارية التي يستخدمها الكثير من الأشخاص حول العالم وبدأت العروض بالفعل من أمس الموافق 21 يونيو وستنتهي اليوم 22 يونيو، كن واحدًا من مئات المحظوظين والفائزين بعروض برايم المميزة.

تعرف على عروض أمازون برايم اليوم

يمكنك الآن الاستمتاع بعروض امازون برايم والتي تناسب الفئات المختلفة للحصول على احتياجاتهم بأقل سعر مع عروض موسم الصيف وإليكم أبرز العروض المُقدمة.

خصم 40% على الأجهزة المنزلية وكافة مستلزمات المطبخ من علامات تجارية مختلفة.

كما يوفر أيضًا خصم 40% على مستحضرات التجميل والسلع مثل كانتو، شيا مويستشر، ويت براش وغيرها من العلامات التجارية.

خصم 35% على الأزياء ومنتجات عالم الموضة من ماركات مختلفة.

يوفر أيضًا خصم 25% على الأجهزة الإلكترونية والكمبيوتر والاكسسوارات من ماركات مختلفة.

طريقة التسوق للحصول على عروض أمازن برايم

يمكن لعملاء أمازون برايم الاستفادة من العروض المتوفرة على الموقع خلال يوم 21، 22 يونيو- 11،12 ذي القعدة واستخدام بطاقات الماستر كارد والتي تمنح مستخدميها خصم يصل إلى 10% ، 100 ريال سعودي بحد أقصى.

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مميزات استخدام تطبيق أمازون