شوف عروض العثيم الأسبوعية 50% خصم على جميع المنتجات تسوق الآن

عروض العثيم الأسبوعية: من منا لا يعرف متجر العثيم فهو في مقدمة قائمة أفضل متاجر المملكة العربية السعودية، فهو يعرف بالمنتجات الطازجة التي يقوم ببيعها في سلاسل فروعه والتي توجد في مدن السعودية المختلفة والتي هي الرياض والخبر والدمام وغير ذلك، وإذا كنت ترغب في التعرف أكثر على عروض متجر العثيم فعليكم باتباع قراءة هذا المقال.

عروض العثيم الأسبوعية

أقوى عروض متجر العثيم في السعودية يمكنك الحصول على كافة المنتجات بأسعار مخفضة بمناسبة حلول فصل الصيف بعد أن قامت العثيم بعمل تخفيض على المنتجات الغذائية مثل الرز والموز واللبن وغيرها من المنتجات التي يحتاجها العميل يوميا.

خصومات العثيم الأسبوعية وصل سعر لحم عجل بلدي بدون عظم إلى 44.95 ريال سعودي. خصومات العثيم الشهرية على سعر كيلو الموز وصل إلى 3.75 ريال سعودي. بلغ سعر سكر الأسرة ناعم 10 كجم إلى 22.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 35.50 ريال سعودي. حليب المراعي 1800 جم وصل سعر إلى 34.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 62.95 ريال سعودي. زيت عافية دوار الشمس وصل سعره بعد العرض إلى 24.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 38.95 ريال سعودي. تونه حدائق كالفورنيا خفيف وصل سعرها إلى 9.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 20.25 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم الأسبوعية

يمكنك الحصول على تخفيضات على منتجات اللحوم البقري والضاني بأسعار مخفضة خلال فترة الصيف من خلال سلسلة متاجر العثيم داخل المملكة العربية السعودية