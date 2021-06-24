تراند الفن: الغرفة التجارية بمطروح تطلب تعديل مواعيد غلق المحلات: أثرت على التجار

تقدمت الغرفة التجارية بمحافظة مطروح برئاسة أنور رحيم رئيس مجلس الإدارة، بطلب إلى المحافظ اللواء خالد شعيب، لمخاطبة وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، والمطالبة بتعديل مواعيد غلق المحلات التجارية وفتحها، بناءا علي القرار رقم 456 لسنة 2020 والمتضمن إمكانية تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجوده بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءا على إقتراح من المحافظ المختص.

تفاصيل مواعيد غلق المحلات التجارية المقترحة بمطروح

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، في تصريح صحفي، اليوم، الخميس، إن الغرفة قدمت طلبا بتعديل مواعيد غلق المحلات التجارية وفتحها على مستوى محافظة مطروح، لتصبح مواعيد الغلق الساعة 12 مساءا من يوم السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، على أن تكون مواعيد الغلق في الواحدة صباحا يومى الخميس والجمعة، وأيام العطلات والأعياد الرسمية وذلك بما يتناسب مع طبيعة مطروح كمحافظة ساحلية.

رئيس الغرفة التجارية بمطروح: مواعيد غلق المحلات أضرت التجار

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح أنه يتقدم بالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة الغرفة وجميع تجار محافظة مطروح، بالشكر والتقدير للواء خالد شعيب محافظ مطروح على مساندته للمجتمع التجارى، متمنيا موافقة وزير التنمية المحلية على تعديل موعد غلق المحلات وفتحها، خاصة وأن مطروح تعمل خلال موسم الصيف فقط والمواعيد الحالية أثرت على العمل والأنشطة، وكبدت التجار أضرار، نتمنى تفاديها بتعديل المواعيد المقترحة.