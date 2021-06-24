تراند الفن: “الطيران المدني” يكشف عن تحديثات جديدة لإجراءات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين إلى المملكة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 02:09 مساءً - صحيفة المرصد : أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تحديث آليات وإجراءات الحجر المؤسسي/ المنزلي، للقادمين إلى المملكة.
تطبيق الحجر المنزلي
وأوضحت الهيئة أن الحجر الصحي المؤسسي سيُطبق على جميع القادمين من خارج المملكة على نفقتهم، على أن تُستثنى عدة فئات من الحجر، أبرزهم المواطن والمواطنة وزوجة المواطن ووالدته، وزوج المواطنة ووالدتها وأبناء وبنات المواطنة والعمالة المنزلية المرافقة، على أن يُطبق عليهم الحجر المنزلي 7 أيام، وإجراء فحص PCR في اليوم السادس.
وفيما يخص القادمين من الدول المعلق القدوم منها للفئات المستثناة، أوضحت الهيئة أن المواطنين غير المحصنين لا يُطلب منهم فحص PCR، مع الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 7 أيام، وإجراء فحص PCR في اليوم السادس، أما المحصنون فلا ينطبق عليهم أي إجراء.
المحصنين من غير المواطنين
وأشارت إلى أنه بالنسبة للمحصنين من غير المواطنين، فيتم فحص PCR خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة قبل المغادرة للمملكة، ولا ينطبق عليهم الحجر أو الفحص بعد الوصول.
وذكرت أن الممارسين الصحيين وعائلاتهم غير المحصنين ومرافقيهم دون 18 عاما، يطلب منهم فحص PCR خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة قبل المغادرة للمملكة.
وبيّنت أنه بخصوص الدبلوماسيين وعائلاتهم غير المحصنين فيتم عمل فحص PCRقبل السفر بحوالي 72 ساعة، على أن يلتزموا بالحجر المنزلي لمدة 7 أيام وعمل فحص PCRفي اليوم السادس.
العقوبات
وشددت على أهمية إبراز غير السعودي قبل السفر نتيجة فحص PCR سلبية معتمدة، وشهادة تلقيح مصدقة من الجهات الرسمية في بلاده، بأحد اللقاحات المعتمدة في المملكة، وشراء إحدى باقات الحجر الصحي.
وحذرت الهيئة من أن عقوبة مَن يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي تصل إلى 200 ألف ريال غرامة، أو السجن مدة لا تتجاوز عامين، أو بهاتين العقوبتين معًا، وتُضاعف العقوبة حال تكرار المخالفة، بالإضافة لاستبعاد غير السعودي نهائيًا من المملكة بعد تنفيذ العقوبة.
للاطلاع على ملف إجراءات الحجر الصحي المحدثة اضغط : هنا .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “الطيران المدني” يكشف عن تحديثات جديدة لإجراءات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين إلى المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.