تراند الفن: وزير النقل يتفقد محطة وبرج ديروط بمحافظ أسيوط

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، داخل محطة ديروط للسكك الحديدية كان في استقبال وزير النقل بعدها تفقد المحطة وأكد مسئولو السكة الحديد ضرورة الانضباط التام في أداء كافة المهام والتسابق لخدمة الركاب وعدم السماح بدخول أي راكب دون تذكرة مع تقديم كافة التسهيلات لهم والصيانة الدورية لوسائل الحماية المدنية بالمحطة.

فيما تفقد الوزير برج إشارات ديروط الذي سبق إدخاله الخدمة خلال شهر فبراير الماضي ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد «بني سويف- أسيوط» بطول 250 كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الإيطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث «EIS»، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة «4 SILL».

وأكد وزير النقل أن البرج يشمل (15 برجا رئيسيا و24 برجا ثانويا و86 مزلقانا) مضيفا أن هذه المشروعات تساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية مؤكدا أنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية، جار ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.