فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 02:09 مساءً - أدمن 27 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، داخل محطة ديروط للسكك الحديدية كان في استقبال وزير النقل بعدها تفقد المحطة وأكد مسئولو السكة الحديد ضرورة الانضباط التام في أداء كافة المهام والتسابق لخدمة الركاب وعدم السماح بدخول أي راكب دون تذكرة مع تقديم كافة التسهيلات لهم والصيانة الدورية لوسائل الحماية المدنية بالمحطة.
فيما تفقد الوزير برج إشارات ديروط الذي سبق إدخاله الخدمة خلال شهر فبراير الماضي ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد «بني سويف- أسيوط» بطول 250 كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الإيطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث «EIS»، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة «4 SILL».
وأكد وزير النقل أن البرج يشمل (15 برجا رئيسيا و24 برجا ثانويا و86 مزلقانا) مضيفا أن هذه المشروعات تساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية مؤكدا أنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية، جار ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وزير النقل يتفقد محطة وبرج ديروط بمحافظ أسيوط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.