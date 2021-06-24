تراند الفن: السجن من عامين لـ15 عامًا للمتهمين بخطف محاسب وسرقة سيارته بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد علي عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وحسام محمد المكاوي، وأمانة سر أحمد رمزي، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهمين العشرة في واقعة خطف محاسب وسرقة سيارته تحت تهديد السلاح، بالسجن 15 عامًا، وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، للمتهمين من الأول للخامس، و3 سنوات للمتهم السادس، وعامين للمتهمين من السابع إلى العاشر.

تعود تفاصيل القضية رقم 188849 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة أبو حماد، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، الـ10 المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، وتبين من الإحالة قيام المتهمين من الأول إلى الخامس، بسرقة السيارة المملوكة للمجني عليه يحيي.ع.ج، 38 عامًا، محاسب بأحد البنوك، ومقيم دائرة مركز أبو حماد، بعد أن استوقفوه ليلًا أثناء سيره بالطريق العام وأشهروا في وجهه أسلحة نارية وأطلقوا منها أعيرة تجاهه لبث الرعب في نفسه، وتمكنوا من سرقته، وقاموا بخطفه وتقييده بالحبال ووضعوا غطاء على عينيه، واصطحبوه إلى مكان بعيد عن المارة.

وتبين من أمر الإحالة توجيه عقوبة إخفاء أشياء مسروقة للمتهم السادس، وقيام المتهمين السابع والثامن والعاشر، بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول بتزوير محررين رسميين بترخيص السيارة، وتبين إخفاء المتهم التاسع السيارة كونها من متحصلات السرقة.

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