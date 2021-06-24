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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 02:09 مساءً - صحيفة المرصد : كشفت مصادر، عن أسباب عدم صرف المبالغ المخصصة لبرنامج المساعدات المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، مؤخرا.
وأوضحت المصارد أنه صدر قرار وزاري رقم 25006 بتاريخ 26-1-1442هـ، والمتضمن إلغاء المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، وبناء على ذلك، فإنه لا يمكن صرف المساعدة المقطوعة في الوقت الراهن، بحسب موقع أخبار24.
وأشارت إلى أن نظام الضمان الجديد ولائحته التنفيذية لا يشتملان على مساعدات مقطوعة، مؤكدًا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقوم بدراسة حالة الأسرة وتقييم احتياجها وتقديم الدعم المناسب لها.
وأضافت أن الوزارة تقوم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بدراسة وتحليل جميع برامج الدعم والإعانات الاجتماعية ضمن اللجنة الوزارية المشكلة من المقام السامي، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الكشف عن أسباب عدم صرف المساعدات المقطوعة في الوقت الراهن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.