تراند الفن: الكشف عن أسباب عدم صرف المساعدات المقطوعة في الوقت الراهن

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 02:09 مساءً - صحيفة المرصد : كشفت مصادر، عن أسباب عدم صرف المبالغ المخصصة لبرنامج المساعدات المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، مؤخرا.

وأوضحت المصارد أنه صدر قرار وزاري رقم 25006 بتاريخ 26-1-1442هـ، والمتضمن إلغاء المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، وبناء على ذلك، فإنه لا يمكن صرف المساعدة المقطوعة في الوقت الراهن، بحسب موقع أخبار24.

وأشارت إلى أن نظام الضمان الجديد ولائحته التنفيذية لا يشتملان على مساعدات مقطوعة، مؤكدًا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقوم بدراسة حالة الأسرة وتقييم احتياجها وتقديم الدعم المناسب لها.

وأضافت أن الوزارة تقوم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بدراسة وتحليل جميع برامج الدعم والإعانات الاجتماعية ضمن اللجنة الوزارية المشكلة من المقام السامي، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.