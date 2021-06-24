تراند الفن: هبوط أرضي على بحر قلهانة يتسبب في قطع مياه الشرب عن 4 قرى بالفيوم (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 02:09 مساءً - أدمن ‏33 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، مُنذ قليل، حدوث هبوط أرضي على الطريق الأسفلتي على بحر قلهانة، تسبب في حدوث كسر مُفاجئ لخط مياه الشرب قطر “500 مم”، نوع زهر على طريق بحر قلهانة داخل حدود قرية العزب بمركز الفيوم. هبوط أرضي على بحر قلهانة بالفيوم

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الكسر المُفاجئ أدى إلى انقطاع مياه الشرب، عن 4 قرى، “قرية العزب بمركز الفيوم، وأيضًا عن قرى قلهانة ومنشأة ربيع ودفنو التابعين لمركز إطسا”. هبوط أرضي على بحر قلهانة بالفيوم

ونوهت الشركة بأنه جارِ الآن أعمال الإصلاح لخط مياه الشرب قطر 500 مم نوع زهر، على طريق بحر قلهانة داخل حدود قرية العزب بمركز الفيوم. هبوط أرضي على بحر قلهانة بالفيوم

هبوط أرضي على بحر قلهانة بالفيوم



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.