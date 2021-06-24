تراند الفن: وزير الخارجية العماني يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإسرائيلي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 02:09 مساءً - أدمن ‏دقيقتين مضت آخر الأخبار 5 زيارة

تلقى وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، بمناسبة توليه حقيبة وزارة الخارجية ضمن التشكيل الحكومي الجديد في إسرائيل. وأعرب وزير الخارجية العماني خلال الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء العمانية، عن أمله في قيام الحكومة الإسرائيلية الجديدة بتبني رؤية للسلام الرامي إلى اتخاذ خطوات ملموسة تتلاقى مع تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا ثوابت سياسة السلام العمانية المعروفة في هذا السياق.

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