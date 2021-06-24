فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 02:09 مساءً - أدمن 22 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة
احتفل نادي برشلونة الإسباني بعيد ميلاد أسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي، الـ34، حيث يحتفل البرغوث الأرجنتيني، اليوم الخميس الموافق الـ24 من شهر يونيو الجاري، بعيد ميلاده الـ34 اليوم، فهو من مواليد 24 يونيو من عام 1987 بمدينة روساريو الأرجنتينية.
ونشر النادي الكتالوني على حسابه الرسمي على موقع “تويتر” صورتين للاعب واحدة في بدايته والأخرى له حاليًا معلقًا عليها: “34 سنة، 17 من النخبة، في كرة القدم، 1 ليونيل ميسي”.
يذكر أن ميسي أكثر من خاض مباريات بقميص فريق برشلونة على مر التاريخ.
“فيفا” ينعش خزينة برشلونة بـ7 ملايين يورو بعد إصابة ديمبلي.. تعرف على السبب
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: برشلونة يحتفل بعيد ميلاد ميسي الـ34 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.