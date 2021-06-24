تراند الفن: برشلونة يحتفل بعيد ميلاد ميسي الـ34

احتفل نادي برشلونة الإسباني بعيد ميلاد أسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي، الـ34، حيث يحتفل البرغوث الأرجنتيني، اليوم الخميس الموافق الـ24 من شهر يونيو الجاري، بعيد ميلاده الـ34 اليوم، فهو من مواليد 24 يونيو من عام 1987 بمدينة روساريو الأرجنتينية.

ونشر النادي الكتالوني على حسابه الرسمي على موقع “تويتر” صورتين للاعب واحدة في بدايته والأخرى له حاليًا معلقًا عليها: “34 سنة، 17 من النخبة، في كرة القدم، 1 ليونيل ميسي”.

يذكر أن ميسي أكثر من خاض مباريات بقميص فريق برشلونة على مر التاريخ.

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