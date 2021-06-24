فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 03:09 مساءً - تخلص شاب في العقد الثاني من العمر من حياته، اليوم الخميس، بتناول حبوب حفظ الغلال “حبة الغلة السامة” بقرية العمة بدائرة مركز قطور بالغربية، وقبل وفاته أخبر والدته أنه انتحر وتوفي بعد وصوله إلى مستشفى طنطا الجامعي.
وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ باستقبال مستشفى طنطا الجامعي “حسن. م ا” 22 عاما ومقيم بقرية العمة بدائرة مركز قطور، مصاب بحالة إعياء وقيء ادعاء تناول مادة سامة وتوفي بعد عدة ساعات من وصوله المستشفى.
وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ، وتبين تناول الشاب قرص كيماوي سام يستخدم في حفظ الغلال بقصد الانتحار، نتيجة مروره بأزمة نفسية بسبب فسخ خطوبته وعدم تحقيق أحلامه.
وأكدت والدة المتوفي أمام جهات التحقيق، أنه أبلغها بتناولها حبوب حفظ الغلال بقصد الانتحار.
وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول مادة سامة ولا توجد شبهة جنائية، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي.
وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “فسخ خطوبته”.. شاب يتخلص من حياته بـ “حبة حفظ الغلال” في الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.