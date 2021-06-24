تراند الفن: شاهد: الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الخميس

صحيفة المرصد : أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.2 %، مغلقا عند 10920 نقطة (+ 25 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ سبتمبر 2014، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 14 مليار ريال.

وارتفع سهم “مصرف الراجحي” بنسبة 1 % عند 110.60 ريال، وصعد سهم “سبكيم العالمية” بنسبة 6 % عند 29.25 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ عام 2015، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 9.2 مليون سهم.

وسجلت أسهم “عطاء التعليمية” و”اليمامة للحديد” و”باعظيم التجارية” و”ذيب” أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق السعودي، في المقابل، تراجع سهما “جرير” و”الأبحاث والإعلام”، بنسبة 2 % عند 220 ريالا، و187 ريالًا على التوالي.

وتراجع سهم “الحسن شاكر” بأكثر من 2 % عند 30 ريالًا، وسط تداولات بلغت نحو 17 مليون سهم تمت من خلال نحو 18 ألف صفقة، وتصدر سهم “اللجين القابضة” تراجعات اليوم بنسبة 4 %.