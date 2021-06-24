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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن 20 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة
صحيفة المرصد : أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.2 %، مغلقا عند 10920 نقطة (+ 25 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ سبتمبر 2014، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 14 مليار ريال.
وارتفع سهم “مصرف الراجحي” بنسبة 1 % عند 110.60 ريال، وصعد سهم “سبكيم العالمية” بنسبة 6 % عند 29.25 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ عام 2015، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 9.2 مليون سهم.
وسجلت أسهم “عطاء التعليمية” و”اليمامة للحديد” و”باعظيم التجارية” و”ذيب” أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق السعودي، في المقابل، تراجع سهما “جرير” و”الأبحاث والإعلام”، بنسبة 2 % عند 220 ريالا، و187 ريالًا على التوالي.
وتراجع سهم “الحسن شاكر” بأكثر من 2 % عند 30 ريالًا، وسط تداولات بلغت نحو 17 مليون سهم تمت من خلال نحو 18 ألف صفقة، وتصدر سهم “اللجين القابضة” تراجعات اليوم بنسبة 4 %.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الخميس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.