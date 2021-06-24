تراند الفن: مطار القاهرة يستقبل 51 رحلة مصرية اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 03:09 مساءً - يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، 64 رحلة لمصر للطيران قادمة من المطارات الدولية والداخلية المصرية وعلى متنها نحو 5 آلاف و498 راكب من مختلف الجنسيات.

ومن المقرر أن يستقبل المطار 13 رحلة داخلية قادمة من مطارات الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة ومرسي علم لنقل اكثر من الف سائح مصري واجنبي بعد قضائهم لإنجازاتهم في المدن السياحية والساحلية المصرية.

كما يستقبله مطار القاهرة 51 رحلة دولية قادمة من عدد من المدن والعواصم العربية والأجنبية منها لاجوس والدمام وجدة وأبوظبي والبحرين وبغداد ومطار هيثرو ببريطانيا، بالإضافة إلى الدوحة واسطنبول واثينا وباريس.

وتقوم فرق من العلاقات العامة بشركتي ميناء القاهرة الجوي والشركة الوطنية مصر للطيران بتخصيص فرق من العلاقات العامة لاستقبال الراكبين، وإنهاء إجراءات وصولهم وتقديم المساعدة للركاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات.

كما تقوم فرق الحجر الصحي بإجراء الكشف الطبي وتقديم الخدمات الصحية للركاب ومراجعة كافة الاختبارات والفحوصات الخاصة بفيروس كورونا بالإضافة إلى الإشراف ومتابعة تنفيذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.