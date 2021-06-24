فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 03:09 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين، بحوزتهما طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار ودراجة نارية دون لوحة معدنية، بدائرة وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات، نجحت القوات في القبض على المتهمين، والذين اعترفا بسرقتهما “الدراجة البخارية” من منطقة العبور بالقليوبية بأسلوب “توصيل الأسلاك” بالاشتراك مع آخر “له معلومات جنائية”.
واعترفوا خلال التحقيقات، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب “توصيل الأسلاك” وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث، وأضاف المتهم الأخير بقيامه بإخفاء الدراجات النارية المستولى عليها بمحيط منطقة سكنه بمحافظة الشرقية.
وتمكن قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية من استهداف منطقة سكنه وضبط “بندقية آلية وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة”، داخل الشقة سكنه، بالإضافة إلى ضبط 12 دراجة نارية، 8 تروسيكل” من متحصلات حوادث السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية بالسلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.