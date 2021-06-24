تراند الفن: القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية بالسلام

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 03:09 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين، بحوزتهما طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار ودراجة نارية دون لوحة معدنية، بدائرة وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت القوات في القبض على المتهمين، والذين اعترفا بسرقتهما “الدراجة البخارية” من منطقة العبور بالقليوبية بأسلوب “توصيل الأسلاك” بالاشتراك مع آخر “له معلومات جنائية”.

واعترفوا خلال التحقيقات، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب “توصيل الأسلاك” وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث، وأضاف المتهم الأخير بقيامه بإخفاء الدراجات النارية المستولى عليها بمحيط منطقة سكنه بمحافظة الشرقية.

وتمكن قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية من استهداف منطقة سكنه وضبط “بندقية آلية وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة”، داخل الشقة سكنه، بالإضافة إلى ضبط 12 دراجة نارية، 8 تروسيكل” من متحصلات حوادث السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.