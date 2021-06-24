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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن 12 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة
خاض حراس منتخب سويسرا، تدريبات اليوم الخميس، وهم يرتدون نظارات خاصة استعدادًا لمواجهة فرنسا بدور الـ16 من مسابقة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.
وتأهل المنتخب السويسري ضمن أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث، بعد احتلاله ثالث مجموعة إيطاليا الأولى برصيد 4 نقاط، بينما احتل المنتخب الفرنسي صدارة مجموعة “الموت” السادسة والتي تضم كل من ألمانيا والمجر والبرتغال.
ويواجه منتخب سويسرا نظيره منتخب فرنسا، يوم الاثنين المقبل 28 يونيو على ملعب “أرينا ناسيونالا” في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، في إطار منافسات دور الــ16 من كأس أمم أوروبا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حراس منتخب سويسرا يرتدون نظارات أثناء تدريباتهم استعداد لمواجهة فرنسا (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.