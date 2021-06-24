تراند الفن: حراس منتخب سويسرا يرتدون نظارات أثناء تدريباتهم استعداد لمواجهة فرنسا (صور)

خاض حراس منتخب سويسرا، تدريبات اليوم الخميس، وهم يرتدون نظارات خاصة استعدادًا لمواجهة فرنسا بدور الـ16 من مسابقة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

وتأهل المنتخب السويسري ضمن أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث، بعد احتلاله ثالث مجموعة إيطاليا الأولى برصيد 4 نقاط، بينما احتل المنتخب الفرنسي صدارة مجموعة “الموت” السادسة والتي تضم كل من ألمانيا والمجر والبرتغال.

ويواجه منتخب سويسرا نظيره منتخب فرنسا، يوم الاثنين المقبل 28 يونيو على ملعب “أرينا ناسيونالا” في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، في إطار منافسات دور الــ16 من كأس أمم أوروبا.