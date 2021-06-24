تراند الفن: مزاد علني لبيع “مشغولات ذهبية” في جمرك الرياض .. والكشف عن الشروط و الضوابط

صحيفة المرصد: ‏أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إقامت مزاد علني لبيع ‏مشغولات ذهبية بالميناء الجاف بجمرك الرياض، وذلك يوم الإثنين ‏بعد القادم الموافق 5 يوليو 2021.‏

ووضعت الهيئة للدخول في المزاد، عدة شروط منها دفع ‏‏100 ألف ريال تأمينا إلزاميا بشيك مصدق باسم الهيئة، وإخراج البضائع من الجمارك ودفع كامل القيمة، ودفع عمولة السعي وقدرها ‏2.55%، علاوة على قيمة البيع.

وأضافت أنه يجب على المشتري إخراج البضاعة ‏خلال 5 أيام، وفي حال تجاوز بقاء البضاعة المدة المسموح ‏بها، يتم احتساب رسوم أرضيات، ثم عرضها للبيع مرة أخرى ‏حال عدم تسلمها.‏

كما شددت على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة الخاصة بكورونا، وطالبت بالتسجيل المسبق لحضور المزاد.