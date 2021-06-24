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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن 41 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد: أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إقامت مزاد علني لبيع مشغولات ذهبية بالميناء الجاف بجمرك الرياض، وذلك يوم الإثنين بعد القادم الموافق 5 يوليو 2021.
ووضعت الهيئة للدخول في المزاد، عدة شروط منها دفع 100 ألف ريال تأمينا إلزاميا بشيك مصدق باسم الهيئة، وإخراج البضائع من الجمارك ودفع كامل القيمة، ودفع عمولة السعي وقدرها 2.55%، علاوة على قيمة البيع.
وأضافت أنه يجب على المشتري إخراج البضاعة خلال 5 أيام، وفي حال تجاوز بقاء البضاعة المدة المسموح بها، يتم احتساب رسوم أرضيات، ثم عرضها للبيع مرة أخرى حال عدم تسلمها.
كما شددت على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة الخاصة بكورونا، وطالبت بالتسجيل المسبق لحضور المزاد.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مزاد علني لبيع “مشغولات ذهبية” في جمرك الرياض .. والكشف عن الشروط و الضوابط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.