تراند الفن: عروس تحمل الحزام الأسود تعتدي على عريسها بعد يوم واحد من زفافهما!

صحيفة المرصد: أقدمت عروس على ضرب عريسها بعد يوم واحد من زفافهما نتيجة تهديده لها بضربها في حال تأخرت في تحضير الغداء في العاصمة الأردنية عمان.

ووفقا لموقع “سرايا الإخباري الأردني”، قالت شهود عيان إن العروس لم تتقبل تهديد زوجها لها حيث بادرت هي بضربه وتسببت له بجروح مختلفة في جسده.

بعدها قام العريس بإبلاغ عائلته بذلك ليجتمع ذوو ‏العائلتين وتتسع المشاجرة بينهما للضرب في الشارع والتي انتهت بتدخل بعض المارة والجيران بعد أن قام الزوج بطلاق زوجته التي تبين فيما بعد أنها تحمل الحزام الأسود في الكراتيه.