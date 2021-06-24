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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن 10 دقائق مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد: أقدمت عروس على ضرب عريسها بعد يوم واحد من زفافهما نتيجة تهديده لها بضربها في حال تأخرت في تحضير الغداء في العاصمة الأردنية عمان.
ووفقا لموقع “سرايا الإخباري الأردني”، قالت شهود عيان إن العروس لم تتقبل تهديد زوجها لها حيث بادرت هي بضربه وتسببت له بجروح مختلفة في جسده.
بعدها قام العريس بإبلاغ عائلته بذلك ليجتمع ذوو العائلتين وتتسع المشاجرة بينهما للضرب في الشارع والتي انتهت بتدخل بعض المارة والجيران بعد أن قام الزوج بطلاق زوجته التي تبين فيما بعد أنها تحمل الحزام الأسود في الكراتيه.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عروس تحمل الحزام الأسود تعتدي على عريسها بعد يوم واحد من زفافهما! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.