تراند الفن: السبت.. قطع مياه الشرب عن 7 مناطق في أسوان

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏دقيقتين مضت آخر الأخبار 5 زيارة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأنه نظرًا لعدم استقرار التيار الكهربائي المغذي لمحطة مياه جبل شيشة سيتم تنفيذ أعمال صيانة لوحة الجهد المتوسط وبناءًا عليه سيتم فصل التيار الكهربائي عن المحطة وهو الأمر الذي يترتب عليه قطع المياه عن المناطق التالية: ( الصداقة الجديدة – المحمودية – طريق السادات بالكامل – الشلال – كيما – عزب كيما – السيل الجديد ). وذلك إعتبارًا من الساعة الخامسة من فجر يوم السبت المقبل، وحتى الساعة الحادية عشر من ظهر نفس اليوم. وأهابت محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.