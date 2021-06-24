تراند الفن: إصابة طالب بـ”هندسة المنوفية” بجروح إثر مشاجرة مع زميله بالكلية

استقبل مستشفى منوف العام، التابع لمحافظة المنوفية، طالبًا بالفرقة الأولى بكلية الهندسة مصابًا بجروح نتيجة مشاجرة مع زميل له بالكلية، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية للطالب والاطمئنان على حالته الصحية.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم منوف، يفيد باستقبال المستشفى العام الطالب “م،ت” والمفيد بالفرقة الأولى كلية هندسة الاتصالات والإلكترونيات مصابًا بجروح نتيجة مشاجرة مع زميل له، وعلى الفور تم الدفع بقوة أمنية لبدء التحقيقات في الواقعة.

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة منوف لتحقيق في الواقعة، وسماع أقوال الطالب المصاب عقب السماح بذلك من قبل أطباء مستشفى منوف العام، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وكانت نيابة بركة السبع بمحافظة المنوفية قد أمرت، في وقت سابق، بحبس 6 متهمين بقتل ربة منزل للاستيلاء على ممتلكاتها، بعد تمثيل الجريمة من قبل المتهمين واعتراف بعضهم بأن المحرض على القتل طليق المجني عليها وابنته، للحصول على ممتلكات عقارية وأموال.