فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن 27 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
استقبل مستشفى منوف العام، التابع لمحافظة المنوفية، طالبًا بالفرقة الأولى بكلية الهندسة مصابًا بجروح نتيجة مشاجرة مع زميل له بالكلية، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية للطالب والاطمئنان على حالته الصحية.
وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم منوف، يفيد باستقبال المستشفى العام الطالب “م،ت” والمفيد بالفرقة الأولى كلية هندسة الاتصالات والإلكترونيات مصابًا بجروح نتيجة مشاجرة مع زميل له، وعلى الفور تم الدفع بقوة أمنية لبدء التحقيقات في الواقعة.
وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة منوف لتحقيق في الواقعة، وسماع أقوال الطالب المصاب عقب السماح بذلك من قبل أطباء مستشفى منوف العام، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.
وكانت نيابة بركة السبع بمحافظة المنوفية قد أمرت، في وقت سابق، بحبس 6 متهمين بقتل ربة منزل للاستيلاء على ممتلكاتها، بعد تمثيل الجريمة من قبل المتهمين واعتراف بعضهم بأن المحرض على القتل طليق المجني عليها وابنته، للحصول على ممتلكات عقارية وأموال.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إصابة طالب بـ”هندسة المنوفية” بجروح إثر مشاجرة مع زميله بالكلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.