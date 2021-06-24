تراند الفن: اختبارات محايدة للمتقدمين لمدارس التمريض بحد أدنى 277 درجة بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان توجيهاته لمسئولي الصحة بأن يتم إجراء اختبارات القدرات الشخصية والمهنية واللغوية للمتقدمين من الطلاب والطالبات الحاصلين على الحد الأدنى للتقديم وهو 277 درجة في امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021 حيث ستشمل الاختبارات السمات الشخصية والتناسق البدني والنفسي مع اختبارات في الإملاء واللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى المعلومات العامة.

أشار محافظ أسوان إلى أن لجان اختبارات الفرز والتقييم ستكون محايدة ومن خارج الجهات التنفيذية، حيث سيتم الاستعانة بمتخصصين من جامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتحقيق العدالة والشفافية الكاملة في الاختيارات لهذه المهنة السامية.

أوضح الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأنه تنفيذا لتوجيهات محافظ أسوان سيكون التقديم بمدارس التمريض على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2021/2022 بإدارة التدريب والمدارس الملحقة بمدرسة التمريض بنين بمنطقة النفق بمدينة أسوان، مشيرًا إلى أن التقديم سيبدأ في الفترة من 1 إلى 31 يوليو المقبل على مدار شهر بالكامل، فيما ستكون التخلفات في الفترة من 1 إلى 5 أغسطس القادم.