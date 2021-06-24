تراند الفن: شاهد: كشف أمر غريب في يد فتاة “تيك توك” أثناء ظهورها في فيديو مناشدة السيسي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 04:09 مساءً - صحيفة المرصد: أثارت صورة فتاة “تيك توك”، حنين حسام، حالة جدل واسعة، بعد ظهورها في فيديو وهي تستغيث بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب الحكم عليها بالسجن 10 سنوات.

وذكرت وسائل الإعلام المصرية إن الفتاة حاولت استعطاف المتابعين، بنبرات صوتها، ومحاولاتها البكاء بشدة خلال المقطع، كما إنها حرصت على الظهور بـ”كانيولا”، مؤكدة إنها شعرت بالإغماء وتمر بحالة سيئة.

على الجانب الآخر رفض البعض الوقوف في صفها وقالوا إن الفتاة تحاول خداع الناس لكسب تعاطفهم بعد ظهورها بـ”الكانيولا” وضعتها بشكل خاطئ ما يوحي بأنها لم تستخدمها من الأساس.

وعلق طبيب مصري يدعى أمجد الحداد، على ذلك بقوله أن وضع الكانيولا خاطئ جدا، حيث وضعت بالعرض، وليس في موضع الاتجاه الطبيعي للأوردة في اليد، مُرجحًا أن تكون الكانيولا على سطح الجلد ولم يتم توصيلها للأوردة. يذكر أنه تم القبض على حنين حسام، لتنفيذ حكم سجنها.