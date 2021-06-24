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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 04:09 مساءً - حرص العشرات من جماهير الترجي التونسي، على وادع الفريق قبل رحلته إلى القاهرة، استعدادًا لمواجهة الأهلي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي مساء السبت المقبل، على ستاد السلام في إطار مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي حسم الأهلي مباراة الذهاب بالفوز بهدف نظيف على ملعب رادس.
وحملت الجماهير بعض اللافتات لتحفيز اللاعبين مع إشعال شماريخ وكتب عليها: “قادمون لإسقاط الفرعون” و”جيبوها يا الأولاد”.
ويعقد المؤتمر الصحفي للمباراة الثامنة مساء غد، ويحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، للحديث عن مواجهة الترجي التونسي المرتقبة.
ثم يعقبه في الثامنة والنصف مساءً المؤتمر الصحفي للترجي التونسي ويتحدث فيه معين الشعباني المدير الفني ومعه كابتن الفريق عن المباراة أيضا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: جماهير الترجي تودع فريقها قبل رحلته إلى القاهرة بالشماريخ (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.