تراند الفن: شاهد: أعداد المصابين والمتعافين من كورونا في بعض مدن المملكة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 04:09 مساءً - صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن عدد المدن الأعلى تسجيلاً من حيث عدد الإصابات وحالات التعافي من فيروس كورونا.

وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: جدة (129)، الرياض (129)، مكة (85)، الطائف (78)، الدمام (72)، ينبع (35)، الجبيل (31)، أبها (25)، بللسمر (25) .

أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (188)، جدة (144)، مكة (86)، الطائف (84)، الدمام (45) ، الكامل (29) ، بريدة (28)، ينبع (28) .

جدير بالذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الخميس، عن تسجيل 1255 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 14 حالة وفاة ، و 1247 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 479390 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 460338 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7730 حالة وفاة .