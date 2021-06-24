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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 04:09 مساءً - صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن عدد المدن الأعلى تسجيلاً من حيث عدد الإصابات وحالات التعافي من فيروس كورونا.
وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: جدة (129)، الرياض (129)، مكة (85)، الطائف (78)، الدمام (72)، ينبع (35)، الجبيل (31)، أبها (25)، بللسمر (25) .
أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (188)، جدة (144)، مكة (86)، الطائف (84)، الدمام (45) ، الكامل (29) ، بريدة (28)، ينبع (28) .
جدير بالذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الخميس، عن تسجيل 1255 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 14 حالة وفاة ، و 1247 حالة تعافي .
وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 479390 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 460338 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7730 حالة وفاة .
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: أعداد المصابين والمتعافين من كورونا في بعض مدن المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.