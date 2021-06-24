فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 04:09 مساءً - ترجمة حصرية – سامر إسماعيل: وثقت الكاميرا الأمامية لسيارة تسير على طريق سريع بولاية أوهايو الأمريكية لحظة تطاير ألواح خشبية من فوق إحدى الشاحنات واختراق أحد تلك الألواح لزجاجها الأمامي. وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن لوحين خشبيين طارا من فوق الشاحنة، وبينما سقط أحدهما على مقربة من السيارة التي كانت توثق الكاميرا الأمامية بها تلك اللحظة، اخترق اللوح الثاني الزجاج الأمامي في الوسط بين مقعد السائق ومرافقه. ونلقت الصحيفة عن قائدة السيارة التي تعرضت للحادث، أنها لم تصب وصديقتها التي تجلس بجوارها، مضيفة أن عناية الله كانت معهما. ولفتت الصحيفة إلى أن سائق الشاحنة لم يكتشف ما حدث خلفه واستمر في طريقه إلى أن أوقفته قوات الأمن بعد وقت قصير من الحادث.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد أغرب حادث سيارة لا يتوقع حدوثه على طريق سريع في أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.