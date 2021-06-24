فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 04:09 مساءً - أدمن 3 دقائق مضت آخر الأخبار 4 زيارة
أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على مواطن بالدقهلية، لاستيلائه على أموال من الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، ومبالغ مالية غير مستحقة بموجب توكيل عام رسمي لجدته التي بيّنت تحريات المباحث وفاتها منذ 6 سنوات، حيث ظل المتهم يستلم معاشها بالمخالفة للقانون.
التفاصيل بدأت ببلاغ تلقته الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولي الهيئة الحكومية بالدقهلية بقيام المتهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الهيئة دون وجه حق بالمخالفة للقانون.
وأكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة، وعن أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2019 بالاستمرار في صرف معاش جدته لوالده بموجب توكيل عام رسمي التي توفيت في غضون عام 2013، وعدم إخطار الهيئة المشار إليها بوفاتها لإيقاف صرف المعاش وذلك بالمخالفة للقانون، ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية دون وجه حق، وأضر بأموال الهيئة بما هو قيمة المبلغ المالي المستولى عليه، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم تحرير محضر وإحالته إلى جهات التحقيق.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “الداخلية”: القبض على مواطن صرف معاش جدته المتوفاة لمدة 6 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.