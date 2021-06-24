تراند الفن: “الداخلية”: القبض على مواطن صرف معاش جدته المتوفاة لمدة 6 سنوات

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على مواطن بالدقهلية، لاستيلائه على أموال من الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، ومبالغ مالية غير مستحقة بموجب توكيل عام رسمي لجدته التي بيّنت تحريات المباحث وفاتها منذ 6 سنوات، حيث ظل المتهم يستلم معاشها بالمخالفة للقانون.

التفاصيل بدأت ببلاغ تلقته الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولي الهيئة الحكومية بالدقهلية بقيام المتهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الهيئة دون وجه حق بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة، وعن أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2019 بالاستمرار في صرف معاش جدته لوالده بموجب توكيل عام رسمي التي توفيت في غضون عام 2013، وعدم إخطار الهيئة المشار إليها بوفاتها لإيقاف صرف المعاش وذلك بالمخالفة للقانون، ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية دون وجه حق، وأضر بأموال الهيئة بما هو قيمة المبلغ المالي المستولى عليه، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم تحرير محضر وإحالته إلى جهات التحقيق.