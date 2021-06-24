فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 05:09 مساءً - أدمن 53 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة
أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه تم التخطيط لإنشاء 14 محورًا بتكلفة 18.5 مليار جنيه في صعيد مصر لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وتسهيل تنقل المواطنين، حيث تم إنشاء 7 محاور وهى “طما – جرجا – بنى مزار – عدلي منصور – سمالوط – قوص – كلابشة” والأربعة الأخيرة جاهزة للافتتاح الرسمي.
وأوضح وزير النقل خلال جولة تفقدية شملت محور ديروط بمحافظة أسيوط، أنه جارى تنفيذ 5 محاور وهى: “ديروط – بديل خزان أسوان – دارو – الفشن – أبو تيج”، إلى جانب الانتهاء من الدراسات الخاصة بمحوري شمال الأقصر ومنفلوط تمهيدًا لبدء التنفيذ بالإضافة إلى استكمال محوري طما وجرجا من الطريق الصحراوي الشرقي وحتى طريق الصعيد الصحراوي الغربي اعتبارا من خطة العام المالي القادم 2021/2022 حيث سيساهم ذلك في الخروج من الوادي الضيق وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية جديدة.
وأوضح الوزير أنه قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم وهذا كان يتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكى يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية ذات الخطورة البالغة، حتى صدرت توجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر، لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وزير النقل: لدينا 4 محاور على النيل بمحافظات الصعيد جاهزة للافتتاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.