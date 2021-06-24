تراند الفن: والد “زيزو” يكشف أسباب تأجيل جلسة نجله مع إدارة الزمالك (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 05:09 مساءً - كشف والد أحمد سيد “زيزو”، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تأجيل الجلسة التي كان مقررًا عقدها مع مجلس إدارة نادي الزمالك من أجل حسم تجديد عقد نجله مع القلعة البيضاء.

وأضاف سيد زيزو، خلال تصريحاته لـ “القاهرة 24″، “كان المفترض عقد الجلسة عصر اليوم مع أعضاء اللجنة، ولكن تم تأجيلها بسبب ظروف بالنادي”.

وتابع: “أعقتد أنه تم تأجيل الجلسة بسبب رغبة أعضاء المجلس في متابعة مباراة السلة المهمة في نهائي دوري سوبر السلة والمقرر لها السابعة مساء اليوم”.

وواصل والد اللاعب تصريحاته: “أحمد سيد زيزو قرر الاستمرار بصفوف الزمالك وهو مرتاح ومبسوط لده، وإحنا متفقين على كافة بنود التعاقد ولا يوجد أي خلاف بين الطرفين”.

وتسعى إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب إلى الحفاظ على قوام الفريق الأساسي، من أجل الاستمرار في المنافسة على البطولات.

ونجحت اللجنة مؤخرًا في تجديد عقد المدافع محمود حمدي الونش، مدافع الفريق، ليستمر بصفوف الأبيض حتى موسم 2025.

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