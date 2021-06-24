تراند الفن: بسبب الغياب وترك العمل.. إحالة 12 موظفًا للتحقيق

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 05:09 مساءً - أدمن ‏16 دقيقة مضت آخر الأخبار 49 زيارة

أحالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 12 موظفًا بمجلس قروي البرجابة للتحقيق؛ بسبب الغياب وترك العمل دون إذن مسبق. وأفاد بيان أصدرته الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الخميس، بأنه خلال حملة قادها رجب قياتي، نائب رئيس المدينة، لمتابعة سير العمل بقرية البرجاية، وكذلك رفع الإشغالات من شوارع القرية وعمل اللازم قانونًا، تم إحالة 12 موظف للتحقيق بسبب الغياب وتركهم العمل دون إذن مسبق. وأوضح البيان أن الحملة حرّرت 17 محضرًا متنوعًا، بالإضافة إلى رفع الإشغالات من موقف دماريس وميدان المحيطة؛ لتسهيل حركة المواطنين.

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