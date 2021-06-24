فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 05:09 مساءً - أظهرت الحسابات الملكية، أن الأمير تشارلز استمر في تمويل الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل حتى صيف العام الماضي، بمبلغ 4.4 مليون جنيه إسترليني، من كلارنس هاوس الذي استخدم لدعم ولديه وعائلاتهم.
ويتناقض هذا مع تصريحات هاري خلال مقابلة أوبرا وينفري الشهيرة، حيث أكد أنه توقف عن الحصول على الدعم المالي من عائلته، في الربع الأول من العام الماضي، حتى أنه ادعى أنه وزوجته اضطرا للعيش على ما تركته والدته.
وقالت صحيفة ” الديلي ميل” إنه على الرغم من ادعاءات هاري وميجان، إلا أن الزوجين مازالا يتلقيان أموالًا من حساب الأمير تشارلز، بعد ترك النظام الملكي في نهاية مارس من العام الماضي.
ومن جانبه، صرح المتحدث باسم كلارنس هاوس: “كما نتذكر جميعًا، في يناير 2020، عندما أعلن الدوق والدوقة أنهما سيبتعدان عن العائلة المالكة العاملة، قال الدوق إنهم سيعملان على تحقيق الاستقلال المالي، وخصص أمير ويلز مبلغًا كبيرًا لدعمهما في هذا الانتقال”.
وأضاف المتحدث: “هذا التمويل توقف في صيف العام الماضي، الزوجان الآن مستقلان ماليًا، ولكني أخون عدم الثقة عندما أقول إنهما نجحا للغاية في أن يصبحا مستقلين ماليا”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الحسابات الملكية تُكذّب الأمير هاري وميجان بشأن استقلالهما ماليًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.