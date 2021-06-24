فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 05:09 مساءً - صحيفة المرصد: وثق مقطع فيديو متداول، تشابك بالأيدي في الجمعية العمومية لشركة ميادين للرماية بالكويت. وظهر في الفيديو، رجال الأمن يتدخلون من أجل فض الاشتباك في القاعة التي شهدت الواقعة الغريبة التي تطايرت فيها الكراسي. وقال موثق الفيديو، إن المشاجرة حدثت قبل البدء في الجمعية العمومية، حيث لم يتضح حتى الآن سبب المشاجرة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تشابك بالأيدي في الجمعية العمومية لشركة ميادين للرماية بالكويت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.