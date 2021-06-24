تراند الفن: “هوسكورد” تعلن التشكيل المثالي لدور مجموعات يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 05:09 مساءً - كشفت شبكة “هوسكورد” العالمية التشكيل المثالي لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو2020″، الذي انتهى بشكل رسمي في الساعات الماضية بحسم الفرق المتأهلة للدور المقبل. ويأتي التشكيل على النحو الآتي: حراسة المرمى: لوكاس هراديكي (فنلندا). الدفاع: دومفريس (هولندا)، دي ليخت (هولندا)، بوياتا (بلجيكا)، سبينازولا (إيطاليا). الوسط: لوكاليتي (إيطاليا)، دي يونج (هولندا)، دي بروين (بلجيكا). الهجوم: رونالدو (البرتغال)، لوكاكو (بلجيكا)، ديباي (هولندا). جدير بالذكر أن قائمة هدافي دور المجموعات بعد انتهائه جاءت كما يلي: 1- كريستيانو رونالدو البرتغال برصيد 5 أهداف. 2- روميلو لوكاكو بلجيكا برصيد 3 أهداف. 3- ايميل فورسبيرج السويد برصيد 3 أهداف. 4- جورجينيو فينالدوم هولندا برصيد 3 أهداف. 5- روبرت ليفاندوفيسكي بولندا برصيد 3 أهداف. 6- باتريك شيك جمهورية التشيك برصيد 3 أهداف. 7- دينزل دومفريس هولندا برصيد هدفين. 8- يوسف بولسن الدنمارك برصيد هدفين. 9- بيريسيتش كرواتيا برصيد هدفين. 10- تشيرو ايموبيلي إيطاليا برصيد هدفين. ليفاندوفسكي يهيمن على رقم إيجابي في يورو 2020 رغم خروج بولندا

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