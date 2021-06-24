نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صور مميزة لتصاميم مطابخ عملية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة صور مميزة لتصاميم مطابخ عملية 2021 المطبخ من الحجرات الهامة في المنزل، والذي يجب أن يأخذ اهتمام وتفكير كبير من المرأة عند تصميمه، وأخذ الاعتبارات اللازمة لذلك، حيث هناك العديد من الأعمال التي تقوم بها المرأة داخل المطبخ منها: تحضير الوجبات، حفظ الأطعمة، تخزين أدوات المطبخ، غسل الخضروات والفاكهة والأواني، كما أن هناك بعض الأفراد يفضلون تناول الطعام داخل المطبخ، لذا سنتعرف على الاعتبارات التي يجب العمل بها عند تصميم المطبخ وصور لأحدث التصميمات.

اعتبارات هامة عند تصميم المطبخ

عند تصميم المنزل من البداية يجب الأخذ في الاعتبار أن يكون المطبخ في الركن الخلفي ويفضل زاوية الشمال الشرقي، وأن تكون أبعاد المطبخ ما بين 2.50 م * 3.90 م إلى 3.00 م * 3.60 م مع أخذ الاعتبارات التالية:

مواقع الأعمال المستخدمة داخل المطبخ.

ترتيب الكاونترات داخل المطبخ في ضوء المساحة الموجودة.

المساحة المطلوبة لكل من الأدراج، و الخزائن، و الكاونترات.

عوامل الأمان المطلوبة داخل المطبخ أثناء الطهي.

معايير التهوية والإضاءة اللازمة للمطبخ.

نصائح لتصميم عملي ومريح للمطبخ

ترك مسافات مناسبة بين الحوض والثلاجة ومنطقة الطهي، حتى تكون عملية الطهي أكثر سهولة.

اختيار كاونترات مناسبة من حيث الشكل والمتانة والمادة المناسبة.

وضع غسالة الأطباق وسلة المهملات في متناول اليدين.

تخزين الأواني وكافة أدوات الطهي بجوار البوتاجاز حتى يسهل الوصول إليها.

إذا كنت تستخدمين الزيت بكثرة، عليك استخدام الألوان الداكنة لرخام المطبخ.

الحرص على اختيار أنواع جيدة من أرضيات المطبخ الغير قابلة للانزلاق.

ضرورة تهوية المطبخ بشكل جيد من حين لآخر لمنع تراكم الروائح الكريهة داخله.

اختيار مصمم محترف عند تصميم المطبخ الخاص بك، وذلك لأن لديه خبرات وأفكار إبداعية تمكنك من الحصول على مطبخ رائع.