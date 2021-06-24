فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 06:09 مساءً - وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار هندوراس نقل سفارتها إلى القدس، اليوم الخميس، بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن هذا القرار ينتهك القرارات الأممية بشأن المكانة القانونية والسياسية للمدينة المقدسة.
ولفتت الوزارة إلى أن نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد نقل سفارة هندوراس من تل أبيب إلى القدس المحتلة، حسب بيان مكتبه، الذي أوضح أنه تم وضع حجر الأساس لمقر السفارة الجديد في القدس بحضور خوان أورلاندو هيرنانديز، رئيس هندوراس.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن قرار رئيس هندوراس وضعه في الجانب الخطأ من التاريخ، معتبرة أن ما قام به خطوة عدائية ضد الفلسطينيين.
ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن قرار هندوراس الأخير يتناقض مع اعترافها بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية في عام 2011، مشيرة إلى أن رئيس هندوراس لم يعط أي أهمية للتاريخ المشرف لنضال شعوب أمريكا الوسطى ضد الاستعمار.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “الخارجية الفلسطينية”: قرار هندوراس بنقل سفارتها إلى القدس انتهاك صارخ للقانون الدولي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.