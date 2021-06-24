تراند الفن: بعثة الترجي تتجه إلى القاهرة وسط غياب اليعقوبي والشعلاني

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏24 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة

تتجه بعثة فريق الترجي الرياضي التونسي إلى القاهرة لمواجهة النادي الأهلي ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا. ونشر الموقع الرسمي لنادي الترجي الرياضي التونسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “الترجي التونسي يتحول منذ قليل إلى القاهرة”. وأضاف الموقع الرسمي للنادي التونسي:” للأسف يتغيب عن الرحلة كل من المدافع محمد علي اليعقوبي للإصابة بالكوفيد ولاعب الوسط غيلان الشعلالي لتمطط عضلي”. يذكر أن النادي الأهلي قد حقق فوزا هاما على نظيره الترجي الرياضي التونسي بنتيجة هدف مقابل لا شيء فى ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا. مؤمن زكريا في “التتش” لمؤازرة لاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي

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