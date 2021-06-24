فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن 34 دقيقة مضت آخر الأخبار 18 زيارة
أعلن مسئول دولي، اليوم الخميس، غرق سفينة بالقرب من السواحل اليمنية، تضم نحو 300 شخص، فيما لم يُحدد عدد الضحايا، وفقا لقناة العربية الإخبارية، في خبر عاجل.
وفي وقت سابق، أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأنها تُحقق في ملابسات واقعة العثور على 150 جثة لمُهاجرين أفارقة لقوا مصرعهم، الاثنين، نتيجة غرق قارب على السواحل بجنوب اليمن.
وذكرت المنظمة أن المُهاجرين قادمون من القرن الإفريقي، وأن فرق المُنظمة مُنتشرة في الموقع، وجاهزة للاستجابة لاحتياجات الناجين، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر تويتر.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: غرق سفينة على متنها 300 شخص قبالة السواحل اليمنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.