تراند الفن: غرق سفينة على متنها 300 شخص قبالة السواحل اليمنية

أعلن مسئول دولي، اليوم الخميس، غرق سفينة بالقرب من السواحل اليمنية، تضم نحو 300 شخص، فيما لم يُحدد عدد الضحايا، وفقا لقناة العربية الإخبارية، في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأنها تُحقق في ملابسات واقعة العثور على 150 جثة لمُهاجرين أفارقة لقوا مصرعهم، الاثنين، نتيجة غرق قارب على السواحل بجنوب اليمن.

وذكرت المنظمة أن المُهاجرين قادمون من القرن الإفريقي، وأن فرق المُنظمة مُنتشرة في الموقع، وجاهزة للاستجابة لاحتياجات الناجين، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر تويتر.