فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 06:09 مساءً - صحيفة المرصد : كشفت استشارية الأمراض المعدية، الدكتورة حوراء البيات، موعد انخفاض إصابات فيروس كورونا، والوصول إلى المناعة المجتمعية في المملكة. وقالت الطبيبة المختصة خلال تصريحاتها لنشرة النهار على قناة الإخبارية: “الشهر المقبل سنشهد انخفاضاً في تسجيل إصابات كورونا، واقتربنا من الوصول للمناعة المجتمعية في المملكة، التي نطمح إليها”. وتابعت: “سنصل إلى مرحلة منخفضة في تسجيل أرقام الإصابة بفيروس كورونا المستجد، واستقرار في المنحنى بالمملكة، بفضل التوجيهات الرشيدة من القيادة”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو.. طبيبة سعودية تزف خبرًا سارًا بشأن كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.