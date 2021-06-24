تراند الفن: رئيس “الرعاية الصحية” يلتقي مسؤول شركة “ASGC” لنقل خبرات إنشاء الصروح الطبية العملاقة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 06:09 مساءً - التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، مع الرئيس التنفيذي لشركة ASGC، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجال التشييد وبناء الصروح الطبية وتبادل الخبرات في تنفيذ المدن الطبية العملاقة وفقًا لأحدث الأساليب التنفيذية العالمية.

وقال بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الخميس، إنه خلال الاجتماع استمع رئيس الهيئة والوفد المرافق له، لعروض وفد شركة ASGC بخصوص استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتعلقة ببناء المدن والمجمعات الطبية العملاقة، وذلك لكون الشركة من الشركات التي تقدم حلول للمقاولات العامة الشاملة لقطاعات مهمة في الدولة سواء السكنية أو التجارية وأبرزها قطاع الرعاية الصحية.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن فخره بلقاء ممثلي شركة ASGC، وذلك باعتبارها أحد كبرى شركات التشييد والبناء في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج، والتي تأسست في دبي منذ أكثر من 30 عاما، فيما يتجاوز حجم أعمالها 30% من حجم سوق التشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لما لها من خبرة عريقة في تشييد المدن الطبية العملاقة، لافتًا إلى سعي الشركة للتعاون مع هيئة الرعاية الصحية في مجال تشييد المدن الطبية.

وتابع السبكي: “نسعى للاستفادة من أحدث التجارب العالمية الطبية الرائدة لتطبيقها في مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمصريين بأحدث معايير الجودة ووفقًا لأحدث الإرشادات والممارسات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، وتماشيًا مع أهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030”.

ومن جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة ASGC بالفكر الجديد الذي تم إدخاله في القطاع الصحي في جمهورية مصر العربية، والخاص بإرساء مجمعات طبية عملاقة لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وأثنى على المستوى الإنشائي المتميز لمجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية، مثمنًا هذا اللقاء الذي يعد نواة لتبادل الخبرات وأحدث التقنيات في المجال الإنشائي للمدن الطبية العالمية، مؤكدين على ثقتهم في استمرارية هذا المستوى المتقدم في الإنشاء بمجمع السويس الطبي، وغيره من المجمعات الطبية المزمع إنشاؤها لتتبع الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وفي نهاية الاجتماع أهدى الدكتور أحمد السبكي، درع الهيئة العامة للرعاية الصحية للرئيس التنفيذي لشركة ASGC، مثمنًا أوجه التعاون خلال الفترة المقبلة واللقاء المثمر بين الجانبين، لافتًا إلى تطلعه لإحداث المزيد من التقدم في مجال الارتقاء بمستوى الإنشاءات الطبية من خلال هذا التعاون العربي الثنائي.

يأتي هذا الاجتماع، على هامش مشاركة رئيس هيئة الرعاية الصحية لفعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي آراب هيلث لهذا العام 2021، والذي يرافقه خلالها وفد رفيع المستوى من الهيئة، يضم كلًا من الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، واللواء هشام شندي مدير الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس محمد السيسي مدير إدارة المشروعات الهندسية، للاطلاع على كل ما هو جديد في مجال الرعاية الصحية عالميًا، والتطور والارتقاء المستمر بخدمات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية.

يشار إلى أن شركة ASGC قامت بتنفيذ العديد من المشروعات أبرزها مستشفى (ميد كلينك بارك فيو)، وهي أحد أكبر الصروح الطبية التي افتتحها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، منذ 3سنوات، كما تقوم الشركة بتنفيذ عدد من الأبراج الشاهقة الارتفاع بمدينة العلمين الجديدة، وتطوير منطقة عين الصيرة، وسور مجري العيون، وكذلك ميد تاون العلمين الجديدة.