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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن 39 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة
صحيفة المرصد: يبدأ تطبيق التأمين الإلزامي على المباني السكنية في السعودية، التي تتكون من ثلاثة أدوار وأقل، بعد 6 أيام؛ من أجل تغطية العيوب في الأعمال الإنشائية والعناصر الأخرى التي تضعف من قوة وثبات المباني واستقرارها، حيث ستكون مدة البوليصة عشرة أعوام.
ومن المقرر أن تقوم 4 جهات بالتفتيش على تطبيق كود البناء السعودي من قِبل المقاولين، وذلك بقيادة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال منصة “بلدي” الإلكترونية المعتمدة.
وكان الأمين العام للجنة الوطنية لكود البناء السعودي، المهندس سعد الشعيل، قال إن تطبيق التأمين الإلزامي للمباني السكنية سيكون بداية من شهر يوليو القادم من العام الحالي 2021، موضحا أنه سيتم إلزام أصحاب المباني السكنية المكونة من 3 أدوار وأقل بإصدار بوليصة تأمين للتأمين على المباني من العيوب الخفية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الكشف عن الموعد النهائي لتطبيق التأمين الإلزامي على المباني السكنية التي تتكون من 3 أدوار وأقل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.