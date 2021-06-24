تراند الفن: الكشف عن الموعد النهائي لتطبيق التأمين الإلزامي على المباني السكنية التي تتكون من 3 أدوار وأقل

صحيفة المرصد: يبدأ تطبيق التأمين الإلزامي على المباني السكنية في السعودية، التي تتكون من ثلاثة أدوار وأقل، بعد 6 أيام؛ من أجل تغطية العيوب في الأعمال الإنشائية والعناصر الأخرى التي تضعف من قوة وثبات المباني واستقرارها، حيث ستكون مدة البوليصة عشرة أعوام.

ومن المقرر أن تقوم 4 جهات بالتفتيش على تطبيق كود البناء السعودي من قِبل المقاولين، وذلك بقيادة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال منصة “بلدي” الإلكترونية المعتمدة.

وكان الأمين العام للجنة الوطنية لكود البناء السعودي، المهندس سعد الشعيل، قال إن تطبيق التأمين الإلزامي للمباني السكنية سيكون بداية من شهر يوليو القادم من العام الحالي 2021، موضحا أنه سيتم إلزام أصحاب المباني السكنية المكونة من 3 أدوار وأقل بإصدار بوليصة تأمين للتأمين على المباني من العيوب الخفية.