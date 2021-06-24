تراند الفن: “مستقبل وطن” يتقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي

قال حزب مستقبل وطن إنه استقر على التقدم من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب بمشروع قانون، بتعديل أحكام قانون العقوبات، بما يكفل تشديد العقوبات المقررة لجريمة التحرش الجنسي.

وأوضح الحزب، في بيان، أن ذلك يأتي في إطار ما يقوم به “مستقبل وطن” من دراسة العديد من الملفات المرتبطة بحقوق المرأة، والأسرة المصرية بصفة عامة.

وأضاف أنه “رصد النصوص العقابية المُجرمة للتحرش، والتحرش الجنسي تحديدًا غير كافية لتحقيق الردع المطلوب بالنظر لحجم تلك المشكلة، وهو ما دفع الحزب لتقييم الأثر التشريعي لتلك النصوص”.