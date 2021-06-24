تراند الفن: ماذا يحدث لجسمك عند تناول “قشر الليمون”؟

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 06:09 مساءً - صحيفة المرصد : يحتوي قشر الليمون على عدد من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تلعب دوراً هاماً في صحة الجسم، ويعتبر غني بالعناصر الغذائية أكثر من عصير ثمار الليمون، وفق موقع «ديلي ميديكال إنفو».

وهناك فوائد لقشر الليمون وتعتبر من أبرزها الخمسة التالية:

صحة العظام والأسنان

يحتوي 100 غرام من قشر الليمون على 134 ملليغرام من الكالسيوم وأيضاً فيتامين سي، والكالسيوم كما هو معروف يقوي العظام ويحمي الأسنان من التسوس، كما أن له وظيفة أخرى وهي حماية جدران الأوعية الدموية، بالإضافة إلى أن فيتامين سي الموجود في قشر الليمون يحفز إنتاج الكولاجين، وهو البنية الأساسية للغضاريف والأربطة والأوتار.

الوقاية من السرطان

تظهر الأبحاث أن النظام الغذائي الغني بقشور الحمضيات مثل قشور البرتقال أو الليمون يحمي من الإصابة بأنواع معينة من السرطان، وذلك لأن قشر الليمون غني أيضًا بالليمونين، وهو مركب مضاد للأكسدة يسهم في الوقاية من السرطان

التخلص من الإمساك

يحتوي قشر الليمون على الكثير من الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عملية الهضم وحركة الأمعاء والتخلص من الإمساك، وتُعرف هذه الألياف أيضًا باسم الألياف الخشنة، وتساعد على الوقاية من الإمساك، والقرح، والارتجاع الحمضي.

يخفض ضغط الدم

يحتوي قشر الليمون على البوتاسيوم، الذي يلعب دورًا في الحفاظ على وظيفة القلب وتقلص العضلات حيث يعمل البوتاسيوم إلى جانب الماغنسيوم على إرخاء الأوعية الدموية، لذلك يساعد قشر الليمون على خفض ضغط الدم المرتفع، والتقليل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

انقاص الوزن

يحفز قشر الليمون فقدان الوزن ويبطىء عملية تراكم الدهون في الجسم، وذلك يرجع إلى أن الألياف الغذائية التي توجد في هذه القشور تحتوي على البكتين الذي يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول وبالتالي التقليل من الطعام المتناول والسعرات الحرارية التي تدخل إلى الجسم.