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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن 33 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة
صحيفة المرصد : تحدث تقرير لقناة الإخبارية عن المكان الذي كان يتجمع فيه أهل الرياض الراغبين في الذهاب للحج وهو “المبرز” والذي كانوا يتجهزون فيه ليرحلون في قافلة واحدة وتحت راية واحدة.
وقال التقرير أن المبرز (وهو اسمها قديما) وهو يقع جنوب حي السلام، وأمام البوابة الجنوبية لمنتزه السلام، وكانت مكان تجمع حجاج أهل الرياض وما حولها وكانت تسمى إلى عهد قريب “القرينة” حيث كانوا يستعدون بالإبل والأحمال حتى يتجهوا إلى مكة.
وأوضح التقرير أن آخر حملة خرجت من “المبرز” كانت عام 1358 هـ وكان قائدها أحد رجال الملك عبدالعزيز صالح بن هديان والذي أصبح بعد ذلك أميراً لرماح.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو.. تعرف على المكان الذي كان يجتمع فيه أهالي الرياض قديماً للذهاب إلى الحج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.