تراند الفن: بالفيديو.. تعرف على المكان الذي كان يجتمع فيه أهالي الرياض قديماً للذهاب إلى الحج

صحيفة المرصد : تحدث تقرير لقناة الإخبارية عن المكان الذي كان يتجمع فيه أهل الرياض الراغبين في الذهاب للحج وهو “المبرز” والذي كانوا يتجهزون فيه ليرحلون في قافلة واحدة وتحت راية واحدة.

وقال التقرير أن المبرز (وهو اسمها قديما) وهو يقع جنوب حي السلام، وأمام البوابة الجنوبية لمنتزه السلام، وكانت مكان تجمع حجاج أهل الرياض وما حولها وكانت تسمى إلى عهد قريب “القرينة” حيث كانوا يستعدون بالإبل والأحمال حتى يتجهوا إلى مكة.

وأوضح التقرير أن آخر حملة خرجت من “المبرز” كانت عام 1358 هـ وكان قائدها أحد رجال الملك عبدالعزيز صالح بن هديان والذي أصبح بعد ذلك أميراً لرماح.



