تراند الفن: وزير الري: مصر أبدت مرونة كبيرة في مفاوضات سد النهضة قوبلت بتعنت إثيوبي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 07:09 مساءً - أدمن ‏22 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة

استعرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مع كبار مسئولي دولة جنوب السودان تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي. وأكد وزير الري حرص مصر على استكمال المفاوضات للوصول لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية. وفي الوقت ذاته، أشار عبد العاطي إلى ما أبدته مصر من مرونة في التفاوض خلال السنوات الماضية قُوبل بالتعنت الواضح من الجانب الإثيوبي.

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