تراند الفن: “صحة المنوفية”: حل 1253 شكوى للمواطنين خلال 6 أشهر

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 07:09 مساءً - كشف الدكتور فيصل جودة، وكيل صحة المنوفية، استقبال المديرية 1253 شكوى خلال 6 أشهر مضت، وتم التعامل معها عن طريق الإدارات المُختلفة التابعة للمديرية، ووفر الطب الوقائي بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد العسكري أعدادًا من أنواع اللقاح المعتمدة لمكافحة الفيروس، وأتاحتها للمواطنين الراغبين في الحصول عليها من خلال منظومة عمل إلكترونية دون تدخل بشري.

صحة المنوفية تستقبل 901 شكوى من منظمة الشكاوي الحكومية

وأشار مدير صحة المنوفية إلى أن عدد الشكاوي خلال الفترة من يناير 2021 حتى الآن، والتي تم حلها على البوابة الإلكترونية لمجلس الوزراء هو 901 شكوى وعدد الشكاوى التي تم حلها على البوابة الإلكترونية للمحافظة 117 شكوى، وشكاوى مكتب وكيل الوزارة بلغت 100 شكوى، وأما عدد الشكاوى التابعة للاتصال السياسي فبلغت 30 شكوى، فيما بلغت عدد الشكاوي الشخصية 55 شكوى، وشكاوى التمريض نحو 50 شكوى.

وتضمنت الشكاوي استفسارًا بشأن عملية تسجيل طلبات الحصول على اللقاح المضاد للفيروس، وتركزت حول ورود الرسالة النصية لتحديد موعد وأماكني تلقي اللقاح.

ووردت عدد من الشكاوى، تُفيد عدم معرفة بعض المواطنين لأماكن ومراكز تلقي اللقاح، كما تلقت المنظومة بعض طلبات من مواطنين أبدوا فيها رغبتهم في تغيير موعد أو تأجيل تلقي اللقاح، أو طلب تغيير نوعه، أو الرغبة في تغيير مكان تلقي اللقاح لبعد المسافة، وكذلك طلبات استعجال الحصول على اللقاح.

وأضاف جودة أن مُشكلات المواطنين، تنوعت من حيث احتياجات حالات مصابي الفيروس إلى توفير عناية مركزة عزل مُزودة بأجهزة تنفس صناعي، غسيل كلوي، قصور بوظائف الكبد، هبوط بعضلة القلب، توفير أدوية الأمراض المزمنة، وبعض الأدوية الخاصة بعلاج كورونا.

ونسقت مُنظمة الشكاوي مع قيادات الجهات المعنية، بهدف توفير أسرّة رعاية مركزة كافية لاستقبال مرضى حالات كورونا لمواطني بعض المناطق، والتي قامت إدارة خدمة المواطنين بمتابعتها مع المواطنين، واتخاذ اللازم بشأنها، وفقًا لطبيعة كل منها.