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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 07:09 مساءً - أدمن 21 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة
صحيفة المرصد: توفى اليوم الخميس، اللواء محيا بن عطا الله العتيبي، قائد حرس الحدود بمنطقة جازان السابق في أحدى مستشفيات الرياض، عن عمر يناهز 70 عامًا.
وسردت وسائل إعلام محلية، بعض أقوال اللواء محيا قبل تقاعده منذ عامين، عندما كان يخدم على الشريط الحدودي.
ومن مواقف اللواء الراحل أنه كان دائمًا يجتمع بالجنود على الحد الجنوبي، ويقول لهم: “لا نغفل أن أمن حدودنا هو أمان لنا وفي أعناقنا وهذا ما يهمنا، لن يدخل المتربصون شبرًا من حدود المملكة ورجالنا على الحد”، حسبما قال موقع سبق.
وفي تصريح سابق لقائد حرس الحدود بمنطقة جازان، قال: “ما نشهده على الشريط الحدود أمر طبيعي بالنسبة لنا كحرب، وتحدث يوميًّا الاشتباكات مع المتمردين الحوثيين، وبفضل الله ثم بفضل قواتنا البواسل يتم دحر المعتدين والقضاء عليهم قبل دخولهم أي شبر من أراضي المملكة، وإن جميع رجال حرس الحدود نذروا أنفسهم لحماية حدود الوطن من المتربصين”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لن يدخل الحوثيون شبرًا من حدود المملكة.. أبرز أقوال اللواء “محيا” قبل وفاته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.