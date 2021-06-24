تراند الفن: لن يدخل الحوثيون شبرًا من حدود المملكة.. أبرز أقوال اللواء “محيا” قبل وفاته

صحيفة المرصد: توفى اليوم الخميس، اللواء محيا بن عطا الله العتيبي، قائد حرس الحدود بمنطقة جازان السابق في أحدى مستشفيات الرياض، عن عمر يناهز 70 عامًا.

وسردت وسائل إعلام محلية، بعض أقوال اللواء محيا قبل تقاعده منذ عامين، عندما كان يخدم على الشريط الحدودي.

ومن مواقف اللواء الراحل أنه كان دائمًا يجتمع بالجنود على الحد الجنوبي، ويقول لهم: “لا نغفل أن أمن حدودنا هو أمان لنا وفي أعناقنا وهذا ما يهمنا، لن يدخل المتربصون شبرًا من حدود المملكة ورجالنا على الحد”، حسبما قال موقع سبق.

وفي تصريح سابق لقائد حرس الحدود بمنطقة جازان، قال: “ما نشهده على الشريط الحدود أمر طبيعي بالنسبة لنا كحرب، وتحدث يوميًّا الاشتباكات مع المتمردين الحوثيين، وبفضل الله ثم بفضل قواتنا البواسل يتم دحر المعتدين والقضاء عليهم قبل دخولهم أي شبر من أراضي المملكة، وإن جميع رجال حرس الحدود نذروا أنفسهم لحماية حدود الوطن من المتربصين”.