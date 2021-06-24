تراند الفن: أبرزهم رونالدو وبرونو ضد لوكاكو ودي بروين.. نجوم وجهًا لوجه في دور الـ16 من يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 07:09 مساءً - يضرب جميع عُشاق كرة القدم موعدًا ناريًا مع مُواجهات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، وذلك بعد انتهاء دور المجموعات بشكل رسمي، الذي أسفر عن مُباريات من العيار الثقيل للدور المقبل. وتأهلت منتخبات “إيطاليا، ويلز، سويسرا، بلجيكا، الدنمارك، هولندا، النمسا، أوكرانيا، إنجلترا، كرواتيا، التشيك، السويد، إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، والبرتغال، إلى ثمن نهائي يورو 2020. وتأتي مُباريات دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية كالتالي: *ويلز في مواجهة الدنمارك. *إيطاليا في مواجهة النمسا. *هولندا في مواجهة التشيك. *بلجيكا في مواجهة البرتغال. *كرواتيا في مواجهة اسبانيا. *فرنسا في مواجهة سويسرا. *ألمانيا في مواجهة إنجلترا. *السويد في مواجهة أوكرانيا. ويعرض لكم “القاهرة 24” نجومًا سيواجهون بعضهم وجهًا إلى وجه في هذا الدور من اليورو، وذلك كما يلي: – رونالدو وبرونو فيرنانديز ضد روميلو لوكاكو وكيفين دي بروين. – هاري كين وفودين وستيرلينج ضد مولر وكروس وهافيرتز. – شاكيري ضد مبابي وبنزيما. – مودريتش وبروزوفيتش ضد موراتا وبوسكيتش. – جاريث بيل وآروان رامسي ضد سيمون كايير ويوسف بولسين. – دافيد ألابا ضد كيليني وإنسيني. – باتريك شيك ضد ديباي. – إيميل فورسبيرج وليندلوف ضد زينشينكو. الأقوى والمفاجئ.. أبرز 3 منتخبات في اليورو قبل دور الـ16

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