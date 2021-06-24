تراند الفن: الأقوى والمفاجئ.. أبرز 3 منتخبات في اليورو قبل دور الـ16

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 07:09 مساءً - أسدل الستار على منافسات دور المجموعات من بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”، حيث اختتمت مباريات 6 مجموعات بتأهل 16 منتخبًا.

وتأهلت منتخبات إيطاليا وويلز وسويسرا وبلجيكا والدنمارك وهولندا والنمسا وأوكرانيا وإنجلترا وكرواتيا والتشيك والسويد وإسبانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال، إلى ثمن نهائي يورو 2020.

مفاجآت عديدة في دور المجموعات، ومنتخبات لفتت الأنظار بأداء ومستوى أكثر من رائع وآخرون حصدوا بطاقة التأهل بصعوبة، حيث نستعرض أبرز 3 منتخبات في البطولة حتى الآن:

– إيطاليا ( الأقوى دفاعيًا)

فاجأ المنتخب الإيطالي الجميع بمستوى أكثر من رائع هجوميًا ودفاعيًا فقد كان أول المتأهلين لدور الستة عشر من البطولة، حيث تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة.

وطوال الثلاث مباريات سجل الأزوري 7 أهداف وكان الأقوى دفاعيًا، حيث لم يتلقَ أي أهداف.

– السويد (المفاجأة)

كان المنتخب السويدي مفاجأة المجموعة الخامسة، حيث تصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، من فوزين وتعادل واحد، متفوقًا على منتخب إسبانيا “المدجج بالنجوم”.

وسجل المنتخب السويدي 4 أهداف في 3 مباريات وتلقت شباكه هدفين.

– هولندا (الأقوى هجوميًا)

كان منتخب هولندا الأقوى هجوميًا في البطولة حتى الآن، حيث سجل 8 أهداف في 3 مباريات، وحصد العلامة الكاملة في المجموعة الثانية.

وتأهل المنتخب الهولندي بعدما حصد 9 نقاط، حيث سجل 8 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

أبرز لقطات دور المجموعات في يورو 2020