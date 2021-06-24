فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 07:09 مساءً - صحيفة المرصد: تصدر وسم “إهانة عامل من مشهور وصديقه” ترند موقع “تويتر” بعد تحدي مشهور بسناب شات صديقه من أجل سكب دهان على وجه عامل سوداني للحصول على شاحن هدية. وظهر في الفيديو المتداول بالهاشتاق، أحد المشاهير بمواقع السوشيال ميديا يتحدى صديقه بسكب دهان على وجه عامل سوداني للحصول على شاحن هدية، وبالفعل قبل صديقه التحدي وألقى الدهان على وجه العامل. فيما انفعل العامل السوداني بعد سكب الماء على وجهه، حيث بدا غاضبا ويصرخ في وجه الشاب الذي سكب الدهان على وجهه. كما لاقى الفيديو انتشارا وتداولا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي بعد المشهد المهين الذي تعرض له الوافد السوداني بعد سكب الدهان على وجهه، وسط مطالبات بمحاسبة موثق الفيديو وصديقه.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: سنابي يتحدى صديقه بسكب دهان على وجه عامل سوداني من أجل شاحن.. شاهد: ردة فعل مفاجئة من الأخير! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.