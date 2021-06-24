تراند الفن: أم تُلقي رضيعها للكلاب بعد 90 يومًا من ولادته بالشرقية.. و”الصحة” تُنقذه

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 07:09 مساءً - كشفّ الدكتور هشام شوقي مسعود، كواليس العثور على طفل رضيع، عمره 90 يومًا، عُثر عليه في حالة صعبة ومتأخرة صحيا في أحد مقالب القمامة بدائرة مركز شرطة فاقوس.

وقال “مسعود” في بيانٍ له، قبل قليل، إن الطفل عُثر عليه في حالة متأخرة في أحد مقالب القمامة بمدينة فاقوس، وتبين وجود آثار تعدي وتعرض الصغير لعقر أحد الكلاب الضالة.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الطفل تم نقله إلى أحد دور إيواء الأطفال بمركز ومدينة فاقوس، وتحويله بعد ذلك بإشراف الدكتور سامح إسكندر مدير إدارة الأمومة والطفولة بالمديرية، لأحد المستشفيات الخاصة القريبة من دار الإيواء، والذي قدم له الخدمة الطبية بالمجان لمدة 7 أيام، قبل نقله إلى وحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى القنايات المركزي.

وقبل قليل زارّ الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، الطفل، حيث اطمأن على الحالة الصحية للصغير، الموضوع على جهاز تنفس اصطناعي بقسم العناية المركزة للأطفال، وذلك بعد تحسن حالته الصحية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إلى أن قياس نسبة الأكسجين في دم الطفل بلغت نسبته من 40% إلى 95%، قبل أن يُقدم الشكر للقائمين على تقديم الخدمة الطبية للطفل بمستشفى القنايات المركزي، والروح الطيبة للفريق الطبي الذي أقام احتفالية أشبه بعيد الميلاد للطفل داخل وحدة العناية المركزة للأطفال بالمستشفى.

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